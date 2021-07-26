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محافظ قنا: توفير 5991 فرصة عمل للشباب عبر تمويل 3679 مشروعا صغيرا في 6 أشهر

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محافظ قنا: توفير 5991 فرصة عمل للشباب عبر تمويل 3679 مشروعا صغيرا في 6 أشهر محافظ قنا: توفير 5991 فرصة عمل للشباب عبر تمويل 3679 مشروعا صغيرا في 6 أشهر

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا نجح منذ بدايه العام الجاري في ضخ وتمويل 3679 مشروعا، بتكلفة 153 مليونا و388 ألفا و174 جنيها، ومن ثم ساهم ذلك في توفير 5991 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأثني محافظ قنا على الدور التنموي الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في رفع مستويات الحياة المعيشية، وتخفيف حدة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، والمساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة

المصرى اليوم

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