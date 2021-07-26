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نشرت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالنادى الأهلي رسالة دعم لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وذلك عقب تصريحاته أمس بعد مباراة الانتاج الحربى التي فاز فيها الاهلى بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

ولاقت تصريحات سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الإنتاج والتى اقحم فيها اسم الزمالك، غضب كبير من جماهير الأبيض وهو الأمر الذي جعل صفحات السوشيال ميديا الحمراء تدعم مدير الكرة، وقالت له «رجل المواقف الصعبة.. كمل».

وقال سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الانتاج: «هذه هي المباريات الختامية، والدوري لا يأتي إلا بهذه الطريقة، ويجب أن يكون هناك اجواء لأخذ الدوري».

وأضاف: «الناس عاملة أجواء إحباط ان الدوري بيهرب ولكن هذا غير موجود، ورسالتي إلى الجماهير ان يقوموا بعمل اجواء اننا سنحصل على الدوري، لا يزال امامنا ٩ مباريات والزمالك امامه ٧ ضربات جزاء».

وشدد مدير الكرة بالأهلي: «يجب أن نحارب من أجل الحصول على الدوري».

«الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع غزل المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الاتحاد السكندري بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».

وأضاف: «الجونة سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟! لو حدث وتقدم الجونة بهذا الطلب (محدش يفتح بوقه)».

وتابع: «هناك طلبات غريبة للغاية، مثل تأجيل مباراة الزمالك في بطولة الكأس، نحن نلعب في بطولة الدوري وخضنا مباريات كأس مصر حتى دور الستة عشر، ما ذنب الأهلي أنه يلعب في بطولة إفريقيا التي توجنا بلقبها».

وأكمل: «اتحاد الكرة لم يساند الأهلي في مهمته الأفريقية، لم يتم تأجيل أي مباريات لنا دون وجه حق، نحن خضنا مباريات محلية في نفس الأسبوع الذي خضنا فيه المباراة النهائية لبطولة أفريقيا».