أخبار عاجلة

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) -
فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين -
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سوشيال ميديا الأهلى تدعم عبدالحفيظ بعد تصريحاته ضد «صورة»

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نشرت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالنادى الأهلي رسالة دعم لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وذلك عقب تصريحاته أمس بعد مباراة الانتاج الحربى التي فاز فيها الاهلى بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

ولاقت تصريحات سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الإنتاج والتى اقحم فيها اسم ، غضب كبير من جماهير الأبيض وهو الأمر الذي جعل صفحات السوشيال ميديا الحمراء تدعم مدير الكرة، وقالت له «رجل المواقف الصعبة.. كمل».

وقال سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الانتاج: «هذه هي المباريات الختامية، والدوري لا يأتي إلا بهذه الطريقة، ويجب أن يكون هناك اجواء لأخذ الدوري».

وأضاف: «الناس عاملة أجواء إحباط ان الدوري بيهرب ولكن هذا غير موجود، ورسالتي إلى الجماهير ان يقوموا بعمل اجواء اننا سنحصل على الدوري، لا يزال امامنا ٩ مباريات والزمالك امامه ٧ ضربات جزاء».

وشدد مدير الكرة بالأهلي: «يجب أن نحارب من أجل الحصول على الدوري».

«الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع غزل المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الاتحاد السكندري بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».

وأضاف: «الجونة سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟! لو حدث وتقدم الجونة بهذا الطلب (محدش يفتح بوقه)».

وتابع: «هناك طلبات غريبة للغاية، مثل تأجيل مباراة الزمالك في بطولة الكأس، نحن نلعب في بطولة الدوري وخضنا مباريات كأس حتى دور الستة عشر، ما ذنب الأهلي أنه يلعب في بطولة إفريقيا التي توجنا بلقبها».

وأكمل: «اتحاد الكرة لم يساند الأهلي في مهمته الأفريقية، لم يتم تأجيل أي مباريات لنا دون وجه حق، نحن خضنا مباريات محلية في نفس الأسبوع الذي خضنا فيه المباراة النهائية لبطولة أفريقيا».

سيد عبدالحفيظ - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران