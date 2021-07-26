مركز المسؤولية يرسم البسمة على وجوه كبار سن وأطفال منوَّمين وأيتام خلال العيد

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من خلال برامج ترفيهية وهدايا خاصة ومشاركتهم الوجبات وتقديم العيديات لهم

نفَّذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك برامج موجهة لعدد من الفئات الخاصة التي تعاني عدم التفاعل معها في مثل هذه المناسبات بسبب انشغال الناس بالعيد؛ وذلك بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال البهجة على نفوسهم من خلال برامج ترفيهية، وهدايا خاصة، ومشاركتهم وجبات العيد، وتقديم العيديات لهم.

وكان أول البرامج هو (عيدكم معنا أحلى) الموجَّه لفئة كبار السن، وذلك في دار المسنين، وأيضًا برنامج (عيدك علينا) الذي يهدف إلى مشاركة الأطفال المنوَّمين في عدد من المستشفيات من المصابين بالسرطان أو بعض الأمراض التي تتطلب وجودهم في المستشفى حتى أيام العيد.

وأيضًا برنامج (ابتسامة يتيم) الذي يهدف إلى مشاركة الأيتام فرحتهم بالعيد، وإدخال السعادة على نفوسهم من خلال يوم ترفيهي كامل من خلال مراكز الترفيه، الذي يُحجز لهم كاملاً مع تقديم الهدايا لهم ووجبات خاصة لهم، وتقديم عيدية لكل طفل.

واستفاد من البرامج أكثر ٥٠٠ مستفيد من ذوي الفئات الخاصة.

وجاءت المبادرة بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك من خلال نهجه في دعم الفئات الخاصة، ومشاركتها مناسبتها، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.