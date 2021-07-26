محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعا لمناقشة أستكمال خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية، واستيعاب قدرات المركبات.

خلال الاجتماع، ناقش محافظ الإسماعيلية خطة الرصف بالمراكز والمدن، مؤكدا أنه سيتم نهو أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير، للبدء في أعمال الرصف بنطاق المدينة، موجها بربط مستشفى حميات التل الكبير بالشبكة الرئيسية، لتيسير الحركة المرورية أمام المستشفى.

وأضاف المحافظ أنه خلال سبتمبر القادم سيتم البدء في أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة القصاصين، واستكمال توصيل كل المرافق بها للبدء في أعمال تطوير الطرق والمحاور المرورية وربطها بالطرق الرئيسية.

على جانب آخر، أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة الطرق والنقل، لإنشاء طريق الإسماعيلية أبوصوير موازيا للسكة الحديد ليصبح طريقا بديلا مؤمن، للحفاظ على أرواح المواطنين، كما أشار أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٩٨% من أعمال توصيل المرافق بمركز ومدينة القنطرة غرب.

كما ناقش المحافظ خطة تطوير الشوارع الرئيسية بمنطقة الحرفي لربطها بالمحاور المرورية الجديدة،«شارع فؤاد عزيز غالي والشارع التجاري، والطريق الفاصل بين المنتزة والحرفي» بأطوال ٣ كم.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة، بحصر جميع المناطق الغير مستغلة، لانشاء مناطق ترفيهيه ومتنزهات للمواطنين، وإزالة كافة التعديات لاستكمال خطة الطرق، وتذليل كافة العقبات لاستكمال خطة تطوير المحاور المرورية، لسرعة أنجاز الأعمال.