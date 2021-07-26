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قدمت لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن طريق الموقع الرسمي لنادى الزمالك، العزاء في شقيقة حسين السمري المدير التنفيذى للقلعة البيضاء، التي وافتها المنية اليوم.

وقال الموقع الرسمي، «يتقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص العزاء للدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته».

وأضاف، «وتتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».