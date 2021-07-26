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قدمت لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن طريق الموقع الرسمي لنادى الزمالك، العزاء في شقيقة حسين السمري المدير التنفيذى للقلعة البيضاء، التي وافتها المنية اليوم.
وقال الموقع الرسمي، «يتقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص العزاء للدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته».
وأضاف، «وتتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».