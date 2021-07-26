أخبار عاجلة

لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة -
وزير التعليم يصدر قرارين جديدين (التفاصيل) -
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية -
فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط -
بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت» -
بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ختام مباريات أولمبياد "طوكيو2020".. الأخضر الأولمبي يفتح ملف مواجهة البرازيل

Print

في ختام مباريات أولمبياد

فتح السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، ملف مواجهته المرتقبة أمام البرازيل (الجولة الثالثة والأخيرة - المجموعة الرابعة )، في إطار دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "الوطني" سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة.


يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، وألمانيا، والبرازيل.

في ختام مباريات أولمبياد

في ختام مباريات أولمبياد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة