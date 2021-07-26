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أعلنت صحة حماس الاثنين، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا، في قطاع غزة.

وأفادت صحة حماس خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 608 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(73) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت تعافي 20 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 115995 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 847 حالة

ويبلغ إجمالي المتعافين 114056 حالة، واجمالي الوفيات 1092 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 100249 شخص