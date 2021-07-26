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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقه الدعم بمنافذ الصرف، مشيرا إلى أن نسب صرف شهر يوليو وصلت حتى الآن إلى 92% .

وقال الوزير إنه شدد على شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية، توفير السلع للمواطنين على بطاقه الدعم بجودة عالية واستمرار صرف الاستعاضات لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لتلبية احتياجات المواطنين مع السلع الغذائية.

من جانبهما، أكد رئيسا شركتي الجملة العامة والمصرية، توافر كل احتياجات منافذ الصرف بمخازن الشركتين التي يصل عددها الى 1500 مخزن موزعين بمراكز وأحياء ومدن المحافظات وأشارا الى أنهم شددوا على أمناء المخازن تسهيل صرف الاستعاضات لاصحاب المنافذ واكدا الى انه تم الاستعداد جيدا لصرف الاستعاضات للشهر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، يتابع يومياً نسب صرف السلع التموينية، ويشدد على شركتي الجملة توفير 28 سلعة بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع، مؤكدا أن الوزير وجه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتأكد من جودتها أيضاً.