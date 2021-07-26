وجه بجودة التشطيبات.. محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير وإحلال شبكات المياه

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة، حيث أعطى توجيهاته بالجودة في إنهاء التشطيبات النهائية، وخاصة الأرضيات وتزويدها ببلاط البازلت الأسود، علاوة على تشغيل النافورة الراقصة، وأيضاً النوافير الأخرى بحديقة درة النيل لتخفيف حدة الإحساس بحرارة الطقس.

وبحسب بيان، الاثنين، تابع اللواء أشرف عطية، القطاع الرابع لمشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات، والذي يتضمن الخط البديل والجديد للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، بجانب إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومي بطول 3.5 كم، وبقطر 250 مللي من ضمن المرحلة الأولى بإعتمادات 44 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ المرحلة الثالثة من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بطريق الكورنيش الجديد بطول 1200 متر للخط الجديد للصرف الصحى بقطر 400 مللي، وكذا بطول 1200 متر للخط الجديد لمياه الشرب بقطر 225 مللي وبتكلفة إجمالية 6،5 مليون جنيه، وهو الذي توازى معه إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بالشوارع الداخلية للمدينة والتي منها شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية، بالإضافة إلى أنه جارٍ إنهاء مشكلة طفح الصرف الصحى بمنطقتي الجميلي والشادر القديم .