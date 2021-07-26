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«أستون فيلا» يُحصن «جريليش» من العروض

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«أستون فيلا» يُحصن «جريليش» من العروض «أستون فيلا» يُحصن «جريليش» من العروض

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كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن أستون فيلا يستعد للتقدم بعرض جديد إلى نجمه جاك جريليش، يحصل بموجبه على أجر أسبوعى يصل إلى 200 ألف جنيه إسترلينى، لإقناعه بالبقاء وعدم الانتقال إلى مانشستر سيتى. ويرغب أستون فيلا بشدة فى ربط نجم الفريق بعقد جديد، ويرحب بأن يجعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرًا فى البريميرليج.

ويتواجد جريليش على رأس أولويات مانشستر سيتى فى الميركاتو الحالى، وينتظر أن يكون أول صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترلينى فى الكرة الإنجليزية.

على الجانب الآخر، يتمسك أستون فيلا ببقاء جريليش، والذى يتبقى فى عقده الحالى 4 أعوام، والذى تم توقيعه العام الماضى.

ويتسلح مانشستر سيتى بقدرته على منافسة أى عرض مالى سيتقدم به أستون فيلا، وكذلك يغرى اللاعب الدولى الإنجليزى بفرصة اللعب فى دورى أبطال أوروبا أيضًا خلال الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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