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«شكاوى النواب» توافق على اقتراح رفع كفاءة خط سكة حديد «المعمورة – رشيد»

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«شكاوى النواب» توافق على اقتراح رفع كفاءة خط سكة حديد «المعمورة – رشيد» «شكاوى النواب» توافق على اقتراح رفع كفاءة خط سكة حديد «المعمورة – رشيد»

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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على الاقنراح المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد من الكيلو 28/0 حتى الكيلو 40/0 ضمن خطة التجديدات الحالية بهيئة السكة الحديد، لمنع الحوادث الناتجة عن تهالك خط السكة الحديد.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمقترح النائب، أنه يوجد تهالك في خط المعمورة- رشيد – محافظة البحيرة، من الكيلو 28/0 حتى الكيلو 40/0، بسبب تاّكل الفلنكات الحديدية والقضبان، نتيجة العوامل الجوية بالمنطقة، والمعروفة بنسبة الرطوبة العالية لقربها من البحر المتوسط، مما تسبب في هبوط لقضبان السكة الحديد والذي يهدد بحدوث كوارث.

وأكد ممثل خلال الاجتماع، أنه بالفعل تم تجديد 27 كم، وتم إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) في الخطة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توسعة وإعادة رصف طريق أسيوط- البداري- محافظة أسيوط، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن تطوير محطة السكة الحديد البكاتوش- مركز قلين- محافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء كوبرى من شارع المطار إلى شارع ترعة السواحل والمحطة بمنطقة إمبابة وشارع محمد حجازي- محافظة الجيزة.

المصرى اليوم

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