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الجامعة العربية: كل الدعم للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

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الجامعة العربية: كل الدعم للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية الجامعة العربية: كل الدعم للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية
أبو الغيط يتلقى اتصالا هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة

الجامعة العربية: كل الدعم للشعب التونسي لاجتياز المرحلة الحالية

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان جراندي، تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة، والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم بأن أبو الغيط أعرب عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وتمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية للاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب التونسي.

وأوضح البيان أن الوزير التونسي أبلغ الأمين العام للجامعة العربية عن الوضع السياسي الحالي الذي تشهده البلاد، والتفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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