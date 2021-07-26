«نقل النواب» تناقش أزمة تأخر تسليم كوبري بولين في البحيرة

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن البطء في تنفيذ الأعمال بكوبري كفر بولين العلوي بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب محمد عبادة، طلب الإحاطة، منتقداً موقف الهيئة العامة للطرق والكبارى، قائلا، «مفيش حد بيحاسب الجهة دى على اخطاءها، في دايرتى كوم حمادة، اعانى من عدم استكمال 2 كوبري، رغم الإنتهاء من نسبة 97% من أحدهم وهو كوبري بولين، رغم الإعلان عن موعد تسليمه في 30 يونيو الماضى«.

وأضاف النائب أن كوبرى مشاة زاوية البحر، تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه في 2016 تم تخصيص الفلوس، إلا انه لم يتم سوى الجسات فقط، وطالب النائب، باتخاذ قرار ملزم للهيئة، ووصف موقفها بالتقاعس، وتساءل عن مصير مبلغ الـ18 مليون 18 مليون، المخصصة لكوبرى زاوية البحر. ومن جانبه رد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، ان كوبرى بولين تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وصدر قرار استلام نهائي، وسيتم تشغيله خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوصت لجنة النقل، الهيئة العامة للطرق والكبارى، بإخطار اللجنة والنائب محمد عبادة بالموعد النهائي لتسليم كوبرى بولين، وكذلك أوصت بمنح الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التخطيط، مدة أسبوعين لتقديم البيانات الخاصة بكوبرى المشاة.

وأكد النائب وحيد قرقر، على أهمية الإلتزام بمواعيد تسليم الكبارى والطرق، ومواجهة أي مشكلات تعوق ذلك، مشيرا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل مجهودًا ضخما ولاسيما في قطاع الطرق والكبارى،حيث أصبح لدينا طفرة في ذلك القطاع، وأن أي طريق يتم تنفيذه يكون له أهمية وعائد على الدولة والمواطن، وهو الأمر الذي يتطلب إلتزام كافة الجهات بتنفيذ مهامها في تنفيذ تلك المشروعات الهامة للمواطنين.