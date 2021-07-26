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مد أجل الحكم في استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط شرطة لـ6 سبتمبر

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مد أجل الحكم في استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط شرطة لـ6 سبتمبر مد أجل الحكم في استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط شرطة لـ6 سبتمبر

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قرّرت محكمة جنح مستأنف النزهة، الاثنين، مد أجل الحكم في استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ«سيدة المحكمة»، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة الجديدة إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهمة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقَب عليه قانونًا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرّر مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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