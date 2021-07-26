شريف إكرامي يقود تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

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أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة البنك الأهلي بعد قليل، ضمن المباريات المؤجلة من منافسات الجولة 23 للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود صابر - نبيل دونجا - محمود حمادة.

خط الهجوم: عبد الله السعيد - إسلام عيسي - محمد الجباس.

فيما قرر خالد جلال الدفع بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أمير مدحت.

خط الوسط: حسام صانع - احمد فتحي - محمد بسيوني - موسوي دياورا.

خط الهجوم: فادي فريد - أحمد عادل.

ويتواجد فريق بيراميدز عند المركز السدس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر بعدما 26 نقطة.