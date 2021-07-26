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شرطي يقتل طالبا بالرصاص لعدم ارتدائه «كمامة» في الكونغو

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شرطي يقتل طالبا بالرصاص لعدم ارتدائه «كمامة» في الكونغو شرطي يقتل طالبا بالرصاص لعدم ارتدائه «كمامة» في الكونغو

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أقدم شرطي في الكونغو الديمقراطية، على قتل طالب لعدم ارتدائه كمامة أثناء تصويره مقطع في شوارع العاصمة كينشاسا.

وقال باسيان أوديا، الذي كان حاضرا خلال الحادث: «كان صديقنا أونوري شاما وهو طالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا، يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل، وطلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير، وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي الذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال واتهمه بالمقاومة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة».

وقال قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونجو لوكالة «فرانس برس»، إن الشرطي المسؤول عن حادث إطلاق النار هرب وشرطة المدينة تبحث عنه، مشيرا إلى أن الشرطة أوقفت شرطيين كانا حاضرين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما غير المسؤول، وكذلك رئيس مركز شرطة محلي، وفي الكونغو ارتداء الكمامة أمر إلزامي ويتعرض مخالفيها للغرامة 5 دولارات.

المصرى اليوم

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