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محافظ بني سويف يناقش مجهودات «» في الرقابة على الأسواق

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محافظ بني سويف يناقش مجهودات «التموين» في الرقابة على الأسواق محافظ بني سويف يناقش مجهودات «» في الرقابة على الأسواق

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته، الإثنين، لتقرير أعده وكيل وزارة التموين المهندس وصفى عبدالله»حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية«في الفترة من 18 إلى 24 يوليو الجاري»بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة ،أسفرت عن ضبط 112 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 15 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و29 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و6محاضر للتصرف في 19 جوال دقيق مدعم، و11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين،و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و12 محضرا للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن المواد التموينيةو 4مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و14 محضرا لعدم حمل شهادات صحية،ومحضرين لمحلات تجارية تمارس النشاط التجاري بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ،و29 محضرا لجزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبيعها وتم التحفظ على 700 كجم منها، و10 محاضر لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض

في حين تم تحرير 4 محاضرلمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 6محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسؤول والعاملين بالمستودع، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدم لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة، وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 5عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام.

المصرى اليوم

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