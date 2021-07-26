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تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المنيا

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تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المنيا تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المنيا

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أدى 20779 طالب وطالبة بالثانوية العامة في المنيا، اليوم الاثنين، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، القسم العلمي، داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا، وأمنية مشددة لتوفير الراحة للطلاب.

وقد تباينت الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي» بين الطلاب، ما بين وجود فقرات صعبة، وعدم تناسب الوقت مع الأسئلة، وما بين عدم وجود شكاوي من صعوبة الامتحان.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لم نتلقى من خلال غرفة العمليات أي شكاوي، أو رصد مخالفات، أو حالات غش.

المصرى اليوم

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