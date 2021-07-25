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ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

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الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

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وصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على كل البنود الخاصة بتجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن البنود تم مراجعتها من قبل محاميي الزمالك والمحامي الخاص بأشرف بن شرقي قبل عيد الأضحي.

وأكد مصدر للمصري اليوم، أنه يتبقى في الوقت الحالي فقط جلسة تجمع بين مسؤول الزمالك وأشرف بن شرقي ووكيله من أجل تحديد المبلغ المالي ثم التوقيع بشكل رسمي على تجديد التعاقد.

يذكر أن الزمالك حاليًا يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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