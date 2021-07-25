أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج

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أكد أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة الأهلي.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد كشري، في تصريحات تلفزيونية :«أشكر لاعبي الإنتاج الحربي على الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الأهلي»، مؤكدًا :«كنا قريبين من تحقيق الفوز، ولكن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة لصالحهم».

وأضاف :«محمد معروف، حكم المباراة ظلمنا في أكثر من كرة»، مضيفًا :«محمد هاني، كان يستحق إنذار ثاني ثم الُطرد، وأيمن أشرف أيضًا كان يستحق الطرد».

وأضاف :«محمد معروف، كان هادئًا مع الأهلي. وعصبي معانا، حيث كان يعطي للاعبي الإنتاج، إنذارات مجانية»، مضيفًا :«موقفنا صعب في جدول الدوري، لذلك أتمنى أن يكون هناك عداله تحكيمية».