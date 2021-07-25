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إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بشبرا الخيمة

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إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بشبرا الخيمة إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بشبرا الخيمة

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إصيب طفل 10 سنوات بطلق ناري خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الكابلات بقسم ثان شبرا الخيمة اطلقه محامي من أحد طرفي المشاجرة التي نشبت بين الطرفين بسبب إلقاء ابن خالة الطفل طوبة على جيرانهم مما تسبب في نشوب المشاجرة.

وألقي القبض على طرفي المشاجرة ونقل الطفل للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس الطرفين وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة الطفل المصاب وإعداد تقرير بحالته وتحريز السلاح المستخدم في الحادث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الكابلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصاب.

وانتقلت أجهزة الامن وتم السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وتبين إصابة طفل 10 سنوات بطلق ناري وتم نقله للمستشفي للعلاج وتبين ان الطفل المصاب كان عند خالته وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم فنشبت مشاجرة بين الطرفين وتم إحتجاز ابن خالته ولدي تدخل والده ووالدته لحل المشكلة نشبت المشاجرة بين الطرفين، وأطلق محامٍ من الطرف الثاني الرصاص على الطرف الآخر، فأصيب الطفل الذي كان متواجدا في مكان المشاجرة، وتم نقله للمستشفى ويخضع للعلاج الان فيما قررت النيابة حبس طرفي المشاجرة وطلب تحريات المباحث.

المصرى اليوم

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