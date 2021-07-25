أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جريمة الإرهاب لا تسقط بالتقادم، وتعد وصمة في تاريخ المتهم وعائلته.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، أن «جريمة الإرهاب تحرم من العمل في القطاعين العام والخاص»، مردفًا «مؤسسات البلد صاحية، محدش هيهرب، محمود عزت هرب 7 سنوات واتقبض عليه».

وأشار موسى إلى أن «المحكمة أمرت بالقبض على الإرهابي الهارب محمد على بتهمة ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبطه وتسليمه»، قائلًا: «إسبانيا تضررت من الإرهاب ولن تتأخر»، مشيرًا إلى أنه «بإذن الله الهارب محمد على هيجي، كل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها».