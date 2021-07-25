مصطفى بكري يكشف موعد وملامح التعديل الوزاري الجديد

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قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تميز بالتجديد الاجتماعي، لدفع مزيد من الأداء، معقبا: «التعديل أمر طبيعي ومطلوب، وأرد أن يكون هناك تعديل وزاري جديد، وهذا يؤكد أن العجلة مستمرة».

وأضاف «بكري» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن «الثلاثاء المقبل سوف يشهد إعلان التجديد الوزاري على قائمة جدول مجلس النواب».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يوجد معلومات مؤكدة حول التعدديل الوزاري، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء باقٍ لأنه أنجز الكثير من الإنجازات، لافتًا إلى أن وزارة الإعلام لم تنشأ لشخص بعينه، وأن هناك محاولة لإنشاء دولة جديدة للإعلام.

وأردف: «لا يوجد لدينا أي معلومات حقيقة حول التعديل الوزاري الجديد حتى الآن».