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تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021

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تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021 تعرف على حالة الطقس غدًا الإثنين بالكويت 26_07_2021

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تتوقع الادارة العامة للأرصاد الجوية بالكويت التابعة لهيئة الطيران المدنى الكويتية ان يكون طقس الغد الاثنين شديد الحرارة على معظم مدن الدولة نهارا وحار ليلا إلى مائل للحرارة ويكون طقس الاثنين كالتالى :

نهاراً: شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 40 كم/ساعة .

ليلاً: حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

المصرى اليوم

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