المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا

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قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف المتحد عمل على تطوير الموارد البشرية في البنك لكي تتواكب مع التكنولوجيا الجديدة، وعمل على استقطاب فريق عمل قوي للغاية، حتى أصبح المصرف المتحد من الرواد في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل خدمة إنترنت بنك، وخلافه.

وتابع «القاضي» خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البنك المركزي كان مهتما بشكل كبير بالشمول المالي قبل أزمة كورونا، ولكن القبول من المواطنين لم يكن مرتفعا، ولكن بعد أزمة كورونا حدث إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة بعد قيام البنك المركزي بدعم الحصول على كافة الخدمات من خلال محفظة الهاتف.

وأشار إلى أن التحول الرقمي مهم للغاية، والفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بفضل دعم «المركزي» والحكومة، من خلال تقديم كافة الوزارات الكثير من الخدمات الرقمية.