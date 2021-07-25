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المصرف المتحد: الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك

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المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك المصرف المتحد: الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك

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قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك المركزي أنشأ المصرف المتحد في 2006 للاستحواذ على 3 بنوك ضعيفة تآكلت رؤوس أموالها.

وتابع «القاضي» خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هي الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين، ولذلك تدخل المركزي وأنشأ المصرف المتحد في البداية برأس مال مليار جنيه، ثم 5 مليار قرض، وتم دعم المصرف بخبراء من البنك المركزي.

وتابع أن المصرف المتحدة استطاع خفض الديون من 6 لـ3 مليار جنيه في 2016، والآن قيمة الديون المتعثرة لا تتعدى الـ3%، وهذا حدث نتيجة لجهود كبيرة من قبل البنك المركزي.

المصرى اليوم

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