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واصلت أسعار الذهب، مساء اليوم الأحد، 25 يوليو 2021، الاستقرار عند الأسعار التي حققتها قبل إغلاق البورصات العالمية للاجازة الاسبوعية، بينما ينتظر عودة العمل غدا الاثنين وسط توقعات بتغيرات كبيرة في الاسعار نتيجة صدور عدد من القرارات الهامة وأهمها قرار البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي حول الفائدة .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد، عند الأسعار المرتفعة التي حققتها، السبت، مع استقرار سعر الذهب عالميًا، حيث يتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6312 جنيهات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأحد، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،802.30 $.

ويترقب سعر الذهب عالميا عدد من البيانات المهمة أهمها قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول معدل الفائدة، كما سيصدر خلال الأسبوع الجاري بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة‏ ومن المقرر أن يتبع قرار الفيدرالي الأمريكي المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، جيروم بأول، للتعليق على القرار ولإعطاء نظرة أكثر تفصيلا عن إجراءات السياسة النقدية للبنك في ظل المخاوف حول ارتفاع معدل التضخم، كما سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أن سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما سيعلن مكتب إحصاء العمالة الأمريكية عن بيانات مؤشر طلبات إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير بعد الارتفاع الأخير المفاجئ الذي شهده المؤشر .

كما يترقب الذهب عدد من البيانات الإقتصادية العالمية والتى لها تأثير مباشر على التداول والأسعار منها :

• مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني

• ثقة المستهلك الأمريكي

• بيانات التضخم في أستراليا

• بيانات التضخم في كندا

• مؤشر مخزونات النفط الأمريكية

• قرار الفائدة عن البنك الفيدرالي الأمريكي

• بيان الفائدة – البنك الفيدرالي الأمريكي

• المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي

• بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

• مؤشر طلبات إعانات البطالة

• مؤشر مبيعات المنازل المعلقة

• أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة

• النمو الاقتصادي في ألمانيا

• بيانات النمو الاقتصادي في كندا

• بيانات القطاع التصنيعي في الصين

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