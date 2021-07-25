«مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج» تناقش إنشاء وحدة طبية آمنة للمعنفات

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ترأس الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الأحد، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لمناقشة الخطة السنوية لأنشطة الوحدة خلال العام الدراسي القادم، وتنظيم الندوات واللقاءات التعريفية والتوعوية بكليات الجامعة المختلفة بشأن قضايا العنف والتحرش ضد المرأة.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الإجتماع الذي عقد بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض، والدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، والدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وممثلة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، ونخبة من أعضاء مجلس إدارة الوحدة- تناول مناقشة عدد من الموضوعات منها، مقترح مشروع إنشاء الوحدة الطبية الآمنة للمعنفات بالمستشفي الجامعي لتقوم على خدمة المرأة المعنفة على مستوي المحافظة، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الوحدة والمجلس القومي للمرأة، والهيئات الدولية مثل هيئة بلان، وهيئة كير، ومؤسسات المجتمع المحلي، لضمان التكامل وتبادل الخبرات وتذليل أي معوقات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع بالتوعية والتدريب للفتيات الجامعية.

وأضافت الدكتوره رهام فاروق مدير الوحدة، أنه تم أيضاً مناقشة تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة من خلال مكتب شكاوي المرأة، عن طريق عقد مجموعة من الدورات التوعوية والتدريبية عن التوعية القانونية بالقوانين المستحدثة والخاصة بممارسات العنف ضد المرأة، وخاصة جرائم العنف الإلكترونية، ودورات عن مفهوم الشمول المالي للمرأة لتمكين المرأة والفتاة اقتصاديًا وسياسيًا، إلى جانب عقد دورات أخرى عن التوعية ببيئة العمل الآمنة للمرأة داخل الجامعة من حيث الحقوق والواجبات.