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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧ والتى تنص على التزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وأيضا في إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شؤون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.

وأكدت فؤاد أهمية هذه الشبكة والتى تتمثل في ربط جميع المنشآت الصناعية التي تصرف على البيئة المائية بحيث تتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قبل جهاز شؤون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم ربط أول المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهى شركة أبوالهول المصرية للزيوت والمنظفات والتى تصرف على بحيرة مريوط وربطت بقاعدة بيانات الوزارة وتراقب وتتابع لحظيا وبشكل مستمر، مضيفة أنه جار الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجار المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة. كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبى لحين إنهاء الشركة إجراءاتها بالصرف على محطة الصرف الصحى برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر. مؤكدة أنه سيتم تباعا استكمال كافة المنشآت التي تصرف على المجارى المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي.