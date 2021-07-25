حملات لرفع كفاءة النظافة العامة في مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ

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شهدت مدينة سيدى غازى بمحافظة كفرالشيخ، السبت، حملات لمتابعة أعمال ورفع كفاءة النظافة العامة، بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية، ومحيط المدارس والمصالح، بالاضافة لرفع كفاءة الانارة العامة بالمدينة، ومتابعة قص وتجميل الاشجار والمنتزهات.

كما قام على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى، بالمرور على مستشفى سيدي غازى ومتابعة اللقاح للمواطنين، والتنبية بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وشدد سلامة، بعدم دفع أي أجرة زيادة عن الأجرة التعريفة القديمة مناشداً المواطنين بالإبلاغ الفوري على أي تجاوزات من السائقين عبر رقمي الواتس «‭0109 3178374‬ - ‭0109 5212765‬»، بناءً على تعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة ، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية ، وسيارات التاكسي.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضية، كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.