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سيف زاهر يكشف عن قرار موسيماني بشأن كهربا وأجايي ورحيل هذا اللاعب

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سيف زاهر يكشف عن قرار موسيماني بشأن كهربا وأجايي ورحيل هذا اللاعب سيف زاهر يكشف عن قرار موسيماني بشأن كهربا وأجايي ورحيل هذا اللاعب

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن مصير محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن استمراره مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مازال حتى الآن يراهن على كهربا، وسوف يستمر في إعطاء فرصة للاعب في المباريات المقبلة، فهو لديه ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعب».

وأضاف: «موسيماني يراهن أيضًا على النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق، وسيكون له دور مع الفريق بشكل أساسي في المباريات المقبلة، على الرغم من عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه في مباراة البنك الأهلي».

وتابع: «الكرة الآن أصبحت في ملعب كهربا وأجايي، وعلى الثنائي استغلال الفرصة التي ستتاح لهما في المباريات المقبلة، لأنهما إذا استمرا بهذا المستوى لن يكون لهما دور مع الفريق في الموسم الجديد، خاصة مع عودة اللاعبين المعارين الذين تألقوا هذا الموسم على رأسهم أحمد عبدالقادر وعمار حمدي».

وختم: «الجهاز الفني للأهلي استقر على رحيل الكونغولي والتر بواليا في نهاية الموسم الجاري وإعارته إلى أي من الأندية، بعدما فشل في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة».

المصرى اليوم

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