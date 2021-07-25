«الدوري ممكن يبوظ».. ضياء السيد يعلق على تصريحات سيد عبدالحفيظ

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علق ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، بشأن عدم خوض أي مباراة بدون اللاعبين الدوليين سوى مواجهات البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: «بعد تصريح سيد عبدالحفيظ تأكدت أن الدوري ممكن يبوظ (..) أوافق على تأجيل مباراة الأهلي لحد ما لاعبي المنتخب الأولمبي ترجع علشان خاطر استعيد أحمد ياسر ريان في المباراة».

وأضاف: «لدي أزمة في الجانب الهجومي، سيد عبدالحفيظ لن يصرح بشيء إلا وعليها اتفاق».

وأختتم ضياء السيد تصريحاته: «الأهلي ملتزم بالفترة دي وده اتفاق واضح بخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين، لما يطلع يقول كدة يبقى كأن في اتفاق».