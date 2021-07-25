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قبل مباراة الأهلي والمقاصة.. كشري يحذر لاعبيه من التهاون ويذكر الجماهير بمباراة الكأس

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قبل مباراة الأهلي والمقاصة.. كشري يحذر لاعبيه من التهاون ويذكر الجماهير بمباراة الكأس قبل مباراة الأهلي والمقاصة.. كشري يحذر لاعبيه من التهاون ويذكر الجماهير بمباراة الكأس

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تحدث أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن المواجهة المنتظرة أمام النادي الأهلي، مساء الأحد، في بطولة الدوري.

وقال كشري في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت: «مباراة الغد من المباريات اللي نتمنى التوفيق فيها».

وأضاف: «بعض الفرق مش بتحط حسابات في مباريات الأهلي، لكن إحنا ملناش خيارات غير الـ3 نقط علشان موقفنا الصعب في جدول الدوري».

وواصل: «تحدثت مع اللعيبة قولتلهم ضيعنا نقط كتير في مباريات نقدر نفوز فيها بنقط أكتر، موقفنا صعب وعاوزين نحسن الترتيب، المباريات اللي فاتت كنت في قمة مستوايا والفريق دخل في الفورمة، فترة الابتعاد عن المباريات دي مش في صالح الفريق، كنت أتمنى استمرار اللعب».

وأضاف كشري: «عندي إصابات وغيابات فنية زي محمد طلت، كل العناصر إلى معانا عندها اصرار ومميزين وعاوزين الفوز، نتمنى نكون في حالتنا بكرة وهنلعب».

واختتم تصريحاته: «اتعودنا نكسب حتى لو هنلاعب بعض، مينفعش نتهاون، الموضوع سمعة، مع الترسانة واجهت الأهلي في الكاس اتقدمت عليه مرتين وخسرنا في آخر المباراة، هنلعب بشرف، لو اللعيبة في حالتها هنعمل نتيجة كويسة».

المصرى اليوم

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