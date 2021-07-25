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الأسبوع في 10 صور: مظاهر الحج تطغى على الأحداث.. وطوكيو تفتتح أولمبياد كورونا

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الأسبوع في 10 صور: مظاهر الحج تطغى على الأحداث.. وطوكيو تفتتح أولمبياد كورونا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدى نحو 60 ألفًا فريضة الحج وسط إجراءات احترازية منعًا لتفشي كورونا، إلا أنها لم تمنعهم من تأدية رحلتهم الإيمانية، وعلى الجانب الآخر أطلقت إشارة بدء أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأجيله لمدة عام بسبب كورونا. والمزيد تجدونه في الصور.


1- حجاج بيت الله الحرام يناجون ربهم في خشوع من فوق جبل الرحمة في يوم عرفة

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2- جموع من السنغاليين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

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3- سيدتان ترفعان أكف الضراعة لله تعالى أثناء طواف الوداع في موسم حج 1442هـ

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4- لعله يتجدد اللقاء.. حاجة تشير بشوق إلى الكعبة أثناء طواف الوداع قبل مغادرة أم القرى

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5- سيارات غارقة في مياه الفيضانات التي ضربت مدينة تشنغتشو بالصين

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6- سحابة ضخمة من الدخان في سماء مدينة أوريغون الأمريكية بفعل حرائق الغابات

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7- مقاتل من الميليشيات الأفغانية يحمي موقعه من استهداف طالبان والسماء من فوقه تتلألأ بالنجوم

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8- رجال الإطفاء يستريحون قليلاً ومن خلفهم نار مستعرة لا تنطفئ من حرائق الغابات في كاليفورنيا

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9- 1824 طائرة درون تنسج شكل الكرة الأرضية في سماء طوكيو خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

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10- الطيور تحلق في مواجهة غروب الشمس عن لوكسوماوي بجزيرة سومطرة الإندونيسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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