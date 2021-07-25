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أكد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، أن نتائج اليوم الأول بالنسبة لممثلي البعثة المصرية في طوكيو منطقية للغاية.

وأضاف العريان في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الدورة الحالية، والتركيز منصب حاليا في النصف الثاني».

تابع: «نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في الدورة الماضية وهو 3 ميداليات، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيرا».

واختتم العريان: «عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية، لكن بشكل عام الألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية».