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غرق مطعم عائم بالكامل في مياه النيل، مساء السبت، وهو جزء من فندق سوفيتل بحي الزمالك وسط القاهرة.

وتواصلت «المصري اليوم» مع إدارة الفندق التي رفضت التعليق على الواقعة، كما تواصلت مع أحمد الشندويلي، مدير عام الفندق، الذي رفض التعليق.

المطعم عبارة عن مركب عائم ثابت أمام فندق سوفيتيل الذي كان شيراتون الجزيرة سابقا وجرى بناؤه عام 1984.

لا تقف أهمية المطعم العائم عند تميز موقعه ولكن أيضا لارتباط اسمه بالعديد من الشخصيات العامة والسياسيين والمشاهير الذين اعتادوا زيارته.

احتلت هذه المساحة العائمة المحدودة موقعا من أفضل المواقع المطلة على النيل في الطرف الآخر لجزيرة الزمالك، وتواجه حي جاردن سيتي على الضفة الأخرى.

تميز المطعم العائم دوما ببساطته وشهرته، فقد كان نقطة لقاء لكثير من مشاهير الأدب والفن والسياسة، يذكر منهم الفنانة صباح ووديع الصافي والمفكر لطفي الخولي والدكتور أسامة الباز وأحمد قذاف الدم السياسي الليبي المشهور وغيرهم من الأعلام المصريين والعرب.

كانت الثمانينيات هي وقت قمة حضور «بارادايس»، اسم المركب في ذلك الوقت، حيث كان لعدد من الشخصيات المهمة أماكن ثابتة فيه.

تغير اسم المطعم العائم بعد تغير إدارة الفندق وملكيته، فأصبح اسم الفندق سوفيتل، وصار اسم المطعم العائم «Le Deck»، ولكن ظل يمتلك نفس مميزات جمال الموقع وجذب الباحثين عن الجمال والتميز.

كل هذا ظل قائمًا حتى مساء السبت عند الثامنة ودقيقتين مساءً، عندما سمع القريبون من المطعم العائم صوتًا غريبًا تبعه ميل أحد جوانبه، ثم بدأ يغوص في الماء حتى اختفى في خمسين ثانية.