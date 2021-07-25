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اللجنة الأولمبية: نتائج البعثة المصرية في طوكيو خالية من المفاجآت

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اللجنة الأولمبية: نتائج البعثة المصرية في طوكيو خالية من المفاجآت اللجنة الأولمبية: نتائج البعثة المصرية في طوكيو خالية من المفاجآت

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أكد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، أن نتائج البعثة المصرية بأوليمبياد طوكيو لم تشهد مفاجآت.

وأضاف العريان في تصريحات تليفزيونية أن «نتائج أغلبية لاعبي البعثة المصرية بأوليمبياد طوكيو لم تكن مخيبة للآمال، فما زالت هناك فرصة أمام فريدة عثمان بطلة السباحة، بالإضافة إلى محمد صفوت بطل التنس، وأخيراً هداية ملاك بطلة التايكوندو».

واختتم العريان: «الألعاب الجماعية قدمت الآداء المنتظر خلال الجولة الأولى، مثل منتخب كرة اليد الذي نجح في الفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37- 31، ومنتخب كرة القدم الذي حقق تعادلاً جيداً أمام نظيره الإسباني الخميس».

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