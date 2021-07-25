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واصلت أسعار الذهب، مساء اليوم السبت، 24 يوليو 2021، الاستقرار عند الأسعار التى حققتها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصات العالمية للاجازة الاسبوعية، وحقق الذهب قبل اغلاق البورصة أقل سعر منذ 5 أسابيع .

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا رغم استقرار سعر الذهب عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 2 جنيه بينما ارتفع عيار 21 بقيمة جنيه، كما ارتفع العيار 18 بقيمة جنيه واحد .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6312 جنيهات.

واستقر سعر الذهب عالميا عند الاسعار التي حققها مساء الجمعة بسبب اغلاق البورصة والأسواق العالمية للاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد ولكنه تأثر في آخر يوم للعمل بارتفاع الدولار لكن تراجع سندات الخزانة خفف من حدة انخفاضه حيث صنع نوع من التوازن بين الانخفاض بسبب الدولار والارتفاع بسبب تراجع سندات الخزانة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم السبت، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،802.30 $.

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