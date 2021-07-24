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محافظ الإسكندرية: تسليم ملف العقار المائل للنيابة.. وحساب عسير للمتورطين في الكارثة

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محافظ الإسكندرية: تسليم ملف العقار المائل للنيابة.. وحساب عسير للمتورطين في الكارثة محافظ الإسكندرية: تسليم ملف العقار المائل للنيابة.. وحساب عسير للمتورطين في الكارثة

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل الميل الذي شهده أحد مباني منطقة السيالة المكون من 17 طابقا مساء السبت، قائلاً: «العقار شهد ميلا مساء اليوم بمقدار 20 سم عن المبنى المجاور له، وهو مكون من طابق أرضي و17 طابقا وتم بناؤه في عام 2016 وجميعه مخالف».

وأضاف المحافظ أن العقار بكامل أدواره مخالف وصادر له 18 قرار إزالة، وتابع: "بالفعل قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضي لخلوه من السكان لكن بقية الأدوار لم نتمكن من إزالتها لوجود قاطنين بها بعدد 34 أسرة".

وقال: "جرى بتجهيز مدرستين مجاورتين للعقار، ووضعنا بهما أسرة للأسر الذين لا يملكون محلا آخر للسكن وبالفعل أرسلنا لجنة من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، ولا زالت تقوم بعملها حتى الآن".

وأكد المحافظ أن العقوبات في هذا المبنى المخالف ستطبق بواسطة النيابة العامة، وسيكون حسابا عسيرا ولن تترك الأمور هكذا على أعنتها، حيث ستبدأ النيابة العامة التحقيق، وسيتم تسليم الملف الخاص بالعقار وستتم مساءلة الأحياء ومالك العقار الذي قام بالبناء والتسكين فوراً، وستتولى النيابة العامة التحقيق وكل من يثبت تقصيره من جانب الأحياء أو اللجان الهندسية سيحاسب.

المصرى اليوم

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