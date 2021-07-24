إخلاء 4 عقارات بمحيط عقار الإسكندرية المائل .. والمحافظ: صدر له 18 قرار إزالة

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أخلت الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت 4 عقارات في محيط العقار المائل بمنطقة السيالة في حي الجمرك، وسط الإسكندرية، بعدما تلاحظ وجود ميل مفاجئ للعقار بمعدل 20 سنتيمترا، كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن العقار صدر له 18 قرار إزالة منذ إنشائه في عام 2016، مشيرا إلى ان لجنة كلية الهندسة أكدت أن الميل بمعدل 20 سنتيمتر وأنه وجب إزالة 10 طوابق لتخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها 164 عقارا مائلا بمختلف الدرجات من 5 إلى 20 سنتيمترا.

كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا يفيد حدوث ميل بعقار بشارع خطاب بمنطقة السيالة وانفصاله عن العقار المجاور له، وانتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وذكر السكان أنهم سمعوا صوت مخيف وغادروا على اثرة العقار على الفور.

أوضح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك أن العقار تم بناؤه دون ترخيص والعقار مكون من أرضي و١٨ دورا علويا ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار. وأشار إلى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وتنظيم كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.