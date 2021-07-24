الشرطة اليونانية تشتبك مع متظاهرين يحتجون على جعل التطعيم إلزاميا

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استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق متظاهرين احتشدوا في وسط أثينا السبت للاحتجاج على جعل التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا.

وتجمع أكثر من 4 آلاف شخص خارج البرلمان اليوناني للمرة الثالثة هذا الشهر، للتعبير عن رفضهم للتطعيم الإجباري لبعض العمال مثل العاملين في الرعاية الصحية والتمريض.

وقال مسؤول بالشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن بعض المحتجين ألقوا قنابل حارقة مما دفع الشرطة للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وشاب العنف أيضا تجمعا نظمه المحتجون يوم الأربعاء.

وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن غالبية اليونانيين سيحصلون على اللقاح الواقي من كوفيد-19 الذي حصد أرواح 12890 شخصا في اليونان منذ تفشي الوباء العام الماضي. وحصل 45% من السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة على التطعيم بالكامل.