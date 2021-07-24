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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في

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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية "التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في
"العثيمين" أكد أن إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأبرياء "جرائم حرب"

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أمس إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيَّرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من ، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام مجددًا إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في السعودية، معتبرًا ذلك "جرائم حرب"، ومؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية قوات التحالف صاروخ باليستي طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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