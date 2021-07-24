الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الصفاقسي التونسي .. و"هاسي" يعلن طاقمه الفني

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يخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية، أمام نظيره الصفاقسي مساء غدٍ الأحد، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي بمدينة طبرقة التونسية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكان الأهلي قد خاض وديتين، أمام مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة التونسيين، وتعادل ايجابيا 2/2 في الأولى، وانتصر في الثانية 2-1.

ميدانيًا أنهى الفريق، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة الصفاقسي التونسي وديًا، مساء يوم غدٍ الأحد، تحت إشراف مدربه الألباني بيسنيك هاسي.

حيث اكتفى المدرب بحصة تدريبية مسائية، خلال معسكر الفريق الحالي، في مدينة طبرقة التونسية، عمد خلالها المدرب الألباني هاسي، إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة على جزء من ملعب التدريبات، طبق من خلالها عددًا من الجمل الفنية.

ومن جهة أخرى أعلن الألباني بيسنيك هاسي ، المدير الفني لفريق الأهلي، يوم السبت، عن الجهاز المعاون له خلال الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويضم الجهاز المعاون للبلجيكي هاسي في الأهلي؛ باتريك "محلل فيديو"، وبارت "مدرب اللياقة"، وماكسي "مدرب الحراس"، وجون "مساعد مدرب"، وإبراهيم "اختصاصي التأهيل"، وسليم "اختصاصي إحصائيات لياقية".

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