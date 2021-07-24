الهلال يتأهب لودية "إليريا ليوبليانا" بتطبيقات تكتيكية ومناورة

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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريبه الأخير قبل مواجهة "إليريا ليوبليانا" السلوفيني وديًّا مساء الغد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م.

وركز البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

ومن المقرر أن تبدأ ودية الهلال ونظيره "إليريا ليوبليانا" في تمام الساعة السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية.

الهلال