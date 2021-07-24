تضامن الإسكندرية: تجهيز مدرسين و65 سريرا لمتضررى عقار السيالة المائل

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قالت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز مدرستين بنطاق حى الجمرك وفرشهما بعدد 65 سريرا لإيواء متضرري عقار السيالة المائل، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .

أضافت «جلالة» أنه تم الدفع بفريق الحماية والإغاثة إلى موقع العقار للاطمئنان على الأهالي ومتابعة إخلاء السكان وتسكينهم .

كان قسم شرطة الجمرك، تلقى بلاغا مساء اليوم يفيد ميل عقار بمنطقة السيالة دائرة القسم، على الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من ١٧ طابقا وحدوث ميل شديد بالعقار وانفصاله عن العقار المجاور.

وقرر مهندسي الحي إخلاء العقار إداريًا بالإضافة إلى 4 عقارات مجاورة له خوفا من سقوطه عليها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.