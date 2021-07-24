أخبار عاجلة

بدءاً من جمعية "مآذن" .. "تنامي" تطلق مكاتب الحوكمة في الجمعيات الخيرية -
"البدير" يدشن أعمال مبادرة "الجاكرندا" في عسير -
الإمارات تسلم الجزائر "مسؤول هارب" متهمًا في قضايا فساد -
البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد -
استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة -
«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي -
تذبذب وارتفاع وحذر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 4 أغسطس 2021 -
‏بالفيديو.. "الخطوط السعودية" تدعم قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات -
"أمانة العاصمة المقدسة" تبرم عقدًا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق -
استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تضامن الإسكندرية: تجهيز مدرسين و65 سريرا لمتضررى عقار السيالة المائل

Print
تضامن الإسكندرية: تجهيز مدرسين و65 سريرا لمتضررى عقار السيالة المائل تضامن الإسكندرية: تجهيز مدرسين و65 سريرا لمتضررى عقار السيالة المائل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز مدرستين بنطاق حى الجمرك وفرشهما بعدد 65 سريرا لإيواء متضرري عقار السيالة المائل، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .

أضافت «جلالة» أنه تم الدفع بفريق الحماية والإغاثة إلى موقع العقار للاطمئنان على الأهالي ومتابعة إخلاء السكان وتسكينهم .

كان قسم شرطة الجمرك، تلقى بلاغا مساء اليوم يفيد ميل عقار بمنطقة السيالة دائرة القسم، على الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من ١٧ طابقا وحدوث ميل شديد بالعقار وانفصاله عن العقار المجاور.

وقرر مهندسي الحي إخلاء العقار إداريًا بالإضافة إلى 4 عقارات مجاورة له خوفا من سقوطه عليها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد

البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد

استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة

استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة

حريق في حظيرة مواشي بالفيوم

حريق في حظيرة مواشي بالفيوم

«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي

«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي