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تعرف على حالة الطقس في الكويت غدا الأحد

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تعرف على حالة الطقس في الكويت غدا الأحد تعرف على حالة الطقس في الكويت غدا الأحد

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تتوقع إدارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعة لهيئة الطيران المدنى الكويتية أن يكون طقس غد الأحد شديد الحرارة على كافة انحاء المدن الكويتية نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا وارتفاع الموج قد يصل إلى 5 أقدام.

وفيما يلي تفاصيل توقعات طقس الغد بالكويت:

نهاراً

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

ليلاً

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

حالة البحر

نهاراً

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.

ليلاً

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

المصرى اليوم

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