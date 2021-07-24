الأهلي «+90».. فقد 9 نقاط بالدوري المصري في توقيته المفضل

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تميز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، بتحقيق الفوز وإدراكه للتعادل في الدقائق الأخيرة من المباريات التي يخوضها في مختلف البطولات المحلية والقارية، الأمر الذي جعل جماهير تطلق على الفريق «أهلي+90».

وعلى عكس السنوات الماضية، شهدت مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجارية، فقدان النادي الأهلي العديد من النقاط بعد تعرضه للخسارة والتعادل في الدقائق الأخيرة في بعض المباريات.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية 9 نقاط خسرها الأهلي في الوقت القاتل.

كانت البداية في شهر إبريل الماضي، حيث تعرض الفريق الأحمر للخسارة أمام نادي سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري، تقدم محمود حليمو، بالهدف الأول لسموحة في الشوط الأول، ونجح حسين الشحات في إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 33، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، نجح حسام حسن، في إحراز هدف الفوز للنادي السكندري، مستغلاً خروج محمد الشناوي من مرماه.

كما فقد الفريق الأحمر نقطتين أمام نادي الجونة، حيث نجح الفريق الساحلي في خطف التعادل في الدقيقة 86، عن طريق المدافع محمد نجيب، وكان طاهر محمد طاهر تقدم للأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وفي الجولة الـ27، خطف نادي بيراميدز تعادلاً قاتلاً من الأهلي 2 – 2، حيث أحرز البوركيني إريك تراوري، هدف التعادل الثاني للنادي السماوي في الدقيقة 90+2 من خطأ الشناوي.

وكانت أخر المباريات التي فقد فيها الأهلي نقطتين أمام البنك الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 48، قبل أن يحرز كريم بامبو، هدف التعادل للبنك في الدقيقة 86 من عمر المباراة.