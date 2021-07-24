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«الزراعة»: ذبح أكثر من 20 ألف أضحية مجانًا بالمجازر خلال عيد الأضحى ()

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«الزراعة»: ذبح أكثر من 20 ألف أضحية مجانًا بالمجازر خلال عيد الأضحى (فيديو) «الزراعة»: ذبح أكثر من 20 ألف أضحية مجانًا بالمجازر خلال عيد الأضحى ()

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كشف الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن عدد الأضاحي التي تم ذبحها داخل المجازر التابعة لوزارة الزراعة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، إن عدد الأضاحي التي تم ذبحها في المجازر أكثر من 20 ألف أضحية وكل ذلك مجانًا.

وأضاف: «كان هناك حرص كبير من المواطنين على زيارة حديقة الحيوان في الجيزة»، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من 40 ألف زائر يوميًا خلال أيام عيد الأضحى في حديقة الحيوان وحدها.

وتابع: «حديقة الحيوان بالجيزة هي أكثر الأماكن التي تجد قبولًا كبيرًا من المواطنين لأن التذكرة في حدود 5 جنيهات»، لافتا إلى أن أبوابها تفتح يوميًا من 9 صباحًا يوميًا حتى الساعة الخامسة، ماعدا يوم الثلاثاء بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح أنه كان هناك إقبال أيضًا على حدائق الأسماك والأورمان والنباتات في أسوان وكان هناك زيارة من مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية في ثاني أيام العيد.

المصرى اليوم

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