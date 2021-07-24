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قرار إزالة لم ينفذ.. عقار «السيالة» المائل بالإسكندرية أمام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

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صرح مصدر مسؤول بحي الجمرك، بوسط الإسكندرية، أن العقار المائل بمنطقة بحري، صادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات ولم ينفذ.

وقال المصدر، إن الحى اصدر قرارا عاجلا بإخلاء العقار، لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينته لمعرفة مدى خطورته على قاطني العقار والعقارات الأخرى المجاورة. وأوضح إخلاء أكثر من 70 أسرة بعد صدور قرار عاجل بإخلاء 4 عقارات مجاورة بسبب ميل العقار حرصا على الأرواح.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا مساء اليوم يفيد ميل عقار بمنطقة السيالة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من ١٧ طابقا وحدوث ميل شديد بالعقار وانفصاله عن العقار المجاور. وقرر مهندسي الحي إخلاء العقار إداريًا بالإضافة إلى 4 عقارات مجاورة له خوفا من سقوطه عليهم. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مبنى بدون ترخيص وصادر له قررا إزالة.. عرض عقار "السيالة" المائل بالاسكندرية على لجنة المنشاءات الايلة لسقوط
مبنى بدون ترخيص وصادر له قررا إزالة.. عرض عقار "السيالة" المائل بالاسكندرية على لجنة المنشاءات الايلة لسقوط
ميل عقار بمنطقة السيالة بالإسكندرية
ميل عقار بمنطقة السيالة بالإسكندرية

المصرى اليوم

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