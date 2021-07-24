عودة الشحات وغياب فتحي .. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا الأحد على استاد «الأهلي we السلام».

وشهدت قاشمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز عودة حسين الشحات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي للإصابة، وغياب حمدي فتحي نجم وسط الأهلي

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني

الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي

الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.